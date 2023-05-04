Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'deki mitingde açıklamalar yaptı: Vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'nin ardından Denizli'de düzenlenen mitingde seçmenlerle buluştu. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkeye ne pahasına olursa olsun mutlaka adaleti getireceğiz. Bireysel olarak bir çıkış yok, beraber toplumsal olarak bir çıkış yapmalıyız. Pazar gittiğinizde alışveriş yaptığınızda büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bizim bu büyük sıkıntıları aşmamız lazım. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Geleceğiz halkın iradesiyle demokrasi içerisinde geleceğiz."

"Size bir sözüm var artık bundan sonra beslenme çantaları olmayacak. Çocuklarımız okulda arkadaşlarıyla birlikte yemeğini yiyecek, sütünü içecek. Bütün çocuklarımız okullarda güzel beslenecekler. Sosyal devlet sorumluluğunu yerine getirmiş olacak."

"YOKSUL AİLELERİN ELEKTRİĞİ, DOĞAL GAZI VE SUYU KESİLMEYECEK"

"Bağda bahçede tütünde çalışan kadınlar var bu kadınların sosyal güvencesi yok. Kırsalda çalışan tarla çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik

primlerini devlet ödeyecek. Yeri zamanı gelince emekli olacaklar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Kadının hesabına yatacak, gidecek memur gibi işçi gibi düzenli gelirini alacak. Yoksul ailelerin elektriği, doğal gazı ve suyu kesilmeyecek. Bunlar temel insan haklarıdır. Sosyal devlet 5'li çetelerin değil fakir fukaranın yanında duran devlettir. "

"Taşeron işçiler, ücretli sözleşmeli öğretmenler var biliyorum. Öğretmen aynı işi yapıyorlar aynı süre çalışıyorlar. Birisi 100 lira birisi 200 lira birisi 1000 lira alıyor. Bu adaletsizliği Bay Kemal değiştirecek. Emekli kardeşlerim 2015'den bu yana Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 asgari ücret ikramiye verilsin dedim. Önce vermediler sonra 1000'er lira verdiler şimdi biraz artırdılar. Kurban Bayramı'nda hesabında 15'er bin lira parayı görecek emekliler. Bu kardeşiniz yandaş için değil, uyuşturucu baronları için değil halk için çalışır."

"Mütevazi bir evde oturuyorum mutfağımızı çoğunuz biliyorsunuz. Sarayda oturmak gibi derdim yok zengin bir aileden de gelmedim. Saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğim. Halk gibi yaşayacağız ve topluma örnek olacağız.

"VATANIMIZ VE BAYRAĞIMIZ İÇİN GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN ÖLÜME GİDERİZ"

"Benim milliyetçiliğimi sorgulamaya kalkıyorlar. Siz kimsiniz milliyetçilik kim. İki kırmızı çizgimiz var vatanımız ve bayrağımız. Vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Kurtuluş mücadelesi sonrası kurulan bir partiyiz. Tarihsel kökleri olan bir partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras olan bir partidir. Biz avukatların bürolarında dilekçeyle kurulan partilerden değiliz. Bakınız beka sorunu diyorlar. Eğer bir cumhurbaşkanı egemen bir gücün devlet başkanı tarafından 'Beni kızdırma mal varlığını bulur açıklarım' dediğinde sesini çıkaramıyorsa orada bir beka sorunu var demektir. Bana deselerdi 'Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz' derdim. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Bu ülkeye adanmış bir gelenekten geliyoruz."



"Türkiye zor bir süreçten geçiyor toplumsal bir sıkıntı var. Gençlerimiz sıkıntı içinde. Bir tweet attığında annesi babası uyarıyor. Gençler size sözüm, cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğumda en rahat beni eleştirebileceksiniz."

"UYUŞTURUCU BARONLARININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"

"Gittiler Sudan'da arazi kiraladılar. Ya bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Onlar yandaşa çalışıyorlar biz vatandaşa çalışacağız. Beni istemeyen iki grup var. Bir 5'li çeteler, iki uyuşturucu baronları. İkisiyle de mücadele edeceğim. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimi ülkelerine göndereceğim. "

