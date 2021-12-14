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  4. Son dakika: Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Son dakika: Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

14.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazası geçirdi. Trafik kazası sonrası Gülçin Ergül kazayı hafif yaralanarak atlatırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Gelen son dakika bilgilerine göre; korkunç kaza sonrasında soruşturma başlatıldı. Gülçin Ergül’ün sağlık durumu belli oldu

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, geçtiğimiz akşam geçirdiği trafik kazasından hafif yaralı bir şekilde kurtulurken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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Balıkesir'de, Susurluk mevkiinde gerçekleşen kazada; 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

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Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Snob Magazin’in haberine göre; ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin’in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdal Şeyda Lafçı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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