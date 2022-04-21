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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu duyurdu: Eşimden haber geldi! Elektriğimiz kesildi…

Son dakika: Kılıçdaroğlu duyurdu: Eşimden haber geldi! Elektriğimiz kesildi…

21.04.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalarına gelen yüksek zamların ardından faturalarını ödememe kararı almıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ‘Eşimden az önce haber geldi’ diyerek elektriklerinin kesildiğini duyurdu.

Son dakika: Kılıçdaroğlu duyurdu: Eşimden haber geldi! Elektriğimiz kesildi…

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturdukları evin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası faturalarını ödememe kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.


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Kemal Kılıçdaroğlu
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