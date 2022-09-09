SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam, gidenlere de uğurlar ola

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Dikkat çeken ifadeler kullanan ve önemli mesajlar veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözlerine de açıklık getirdi. Bazı bilgiler geldiğini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam." dedi.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU: KENDİ YOL ARKADAŞLARIMA DEDİM

İşte CHP lideri Kılıçaroğlu'nun gündem yaratan açıklamaları;

"Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

"HABERLERİ DEVREYE SOKACAKLARI BİLGİSİ GELİYOR"

'AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

"BENİM BÖYLE KURMAYLARIM OLMAZ"

Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM"

Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola.





