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  4. SON DAKİKA | CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

SON DAKİKA | CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

27.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısında yaptığı açıklamaya açıklık getirdi. CHP lideri adeta rest çekerek "Eğer yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden." dedi.

SON DAKİKA | CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı "Bana katılın ya da yolumdan çekilin" açıklamasıyla ilgili konuştu. Sözlerinin arkasında olduğunu belirten CHP lideri, "Böyle bir Türkiye'yi ben istemem. İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım?" dedi. Osman Kavala'nın beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Ben bunu söylemek durumundayım.Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz." diye konuştu.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU: YOLUNUZ AÇIK OLSUN AYRILIN BİZDEN

Türkiye'de bir çok sorun olduğunu ve bu sorunlarının çözümünün tek yolu olarak sandığın gelmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, adeta rest çekti. CHP lideri, "Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmek lazım dedim. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım.

"BUNU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Ben bunu söylemek durumundayım. Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz. Böyle bir Türkiye'yi ben istemem. İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım? Milyonlarca çocuk karanlığa mahkum edildi. Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, ne yiyor? Bunu düşünen var mı? Ben onların dramını yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Bunu da yaşadım ve o konuşmayı yaptım. Bu iktidar bu sorunu çözemez.

kk

"EĞER MEVCUT DURUMDAN MEMNUNSANIZ..."

Tek yok yol sandığın gelmesi. Eğer yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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