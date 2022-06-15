Son dakika: Kılıçdaroğlu'dan DBP milletvekilinin polise attığı tokata tepki: Asla doğru bulmayız

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, geçen günlerde Kadıköy’de düzenlenen gösteride, görevli polis memuruna tokat atmasına tepki gösterdi. Yargıtay kararıyla siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu hakkında da konuşan CHP lideri "Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır" dedi.

Basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

YARGITAY'IN CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI

"Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Canan hanımın neden il başkanlığı düşürüldü? Biz birilerinin talebine, talimatına evet mi diyeceğiz? Hayır, demeyeceğiz. Hukuka, adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Biz adaleti savunuyoruz."

DBP MİLLETVEKİLİNİN POLİSE ATTIĞI TOKAT

Asla doğru bulmayız.Doğru değil.Güvenlik güçlerine yumruk atmak, saldırmak doğru değildir. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması doğru değil. Kabul etmiyoruz."



