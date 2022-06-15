Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Seçim dönemine hızla yaklaşılırken birbirinden farklı anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Birçok ankette CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın önünde görünse de son yayınlanan anket durumun bıçak sırtı olduğunu iddia etti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Areda Survey isimli araştırma şirketinin mayıs ayında yaptığı bir kamuoyu anketini bugünkü köşesine taşıdı.

Acet’in yazısında aktardığına göre Areda’nın 25-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında ‘istatiksel bölgeleme’ sistemine göre seçilmiş 26 ilde yaptığı ankete toplam 2000 kişi katıldı. Acet, yazısında özetle şu bilgileri paylaştı:

Ankete katılanlara, “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz” sorusu yöneltildiğinde, yüzde 52,5 Cumhur İttifakı’na, yüzde 47,5’i Millet İttifakı’nın adayına oy veririm diyor.

“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki standart soruya, cevap verenlerin oranına bakıldığına, toplam oylar bakımından muhalefetin bir adım önde olduğu görülüyor.

AK PARTİ: %36,6

CHP: %24,0

İYİ PARTİ: %12,8

HDP: %10,2

MHP: %10,1

ZAFER PARTİSİ: %2,3

DEVA PARTİSİ: %1,0

MEMLEKET PARTİSİ: %0,8

YENİDEN REFAH PARTİSİ: %0,8

SAADET PARTİSİ: %0,6

DİĞER: 0,9



