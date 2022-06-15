HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

15.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketlerine bir yenisi daha eklenirken son gelen anket ise adeta ezber bozdu. Muhalefet yayınlanan çoğu ankette önde gözükürken Arede Survey isimli araştırma şirketinin yayınladığı son ankete durum bıçak sırtı. İşte son gelen seçim anketindeki AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve diğer partilerin oy oranları…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Seçim dönemine hızla yaklaşılırken birbirinden farklı anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Birçok ankette CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın önünde görünse de son yayınlanan anket durumun bıçak sırtı olduğunu iddia etti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Areda Survey isimli araştırma şirketinin mayıs ayında yaptığı bir kamuoyu anketini bugünkü köşesine taşıdı.

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

Acet’in yazısında aktardığına göre Areda’nın 25-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında ‘istatiksel bölgeleme’ sistemine göre seçilmiş 26 ilde yaptığı ankete toplam 2000 kişi katıldı. Acet, yazısında özetle şu bilgileri paylaştı:

2

Ankete katılanlara, “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz” sorusu yöneltildiğinde, yüzde 52,5 Cumhur İttifakı’na, yüzde 47,5’i Millet İttifakı’nın adayına oy veririm diyor.

Son dakika: Son seçim anketinde ikinci tur sürprizi! 20 yıl sonra ilk kez oluyor: Erdoğan'ın oy oranı...Son dakika: Son seçim anketinde ikinci tur sürprizi! 20 yıl sonra ilk kez oluyor: Erdoğan'ın oy oranı...

“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki standart soruya, cevap verenlerin oranına bakıldığına, toplam oylar bakımından muhalefetin bir adım önde olduğu görülüyor.

Son seçim anketlerinin ortalaması! 10 anket şirketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor? Fark dikkat çekti...Son seçim anketlerinin ortalaması! 10 anket şirketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor? Fark dikkat çekti...

AK PARTİ: %36,6

CHP: %24,0

İYİ PARTİ: %12,8

HDP: %10,2

MHP: %10,1

ZAFER PARTİSİ: %2,3

DEVA PARTİSİ: %1,0

MEMLEKET PARTİSİ: %0,8

YENİDEN REFAH PARTİSİ: %0,8

SAADET PARTİSİ: %0,6

DİĞER: 0,9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü animasyonların mimarı! İstanbul'da eşine kabusu yaşattı, bayıltana kadar...Dünyaca ünlü animasyonların mimarı! İstanbul'da eşine kabusu yaşattı, bayıltana kadar...
Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"
Antalya'da 3 gencin kahreden ölümü...Antalya'da 3 gencin kahreden ölümü...
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP HDP Halkların Demokratik Partisi MHP İYİ Parti Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarına müjdeyi verdi

Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarına müjdeyi verdi

Milli Takım'ın şakası yok!

Milli Takım'ın şakası yok!

Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar

Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar

Yunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Yunanistan'ı karıştıran sözler! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

İlginizi Çekebilir

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.