SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan SADAT tepkisi! Daha önce hiç böyle sert konuşmamıştı: 'Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar....'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Katıldığı programda SADAT reklamının yer almasıyla ilgili olarak "Güya beni tehdit ediyorlar. Mesaj net: 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Bu daha büyük bir resmin sadece bir parçası" diyen Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar ki Bay Kemal yolundan asla dönmez. Son uyarılarını yapıyorlar. Suikast ve silah tehdidi... Şimdi bunlara seslenmek istiyorum: Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar... Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Hangi sorunun nasıl çözüleceğinin en iyi bilen partinin CHP olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ızdıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz ve getireceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil, sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler.

‘VATANDAŞ ÖNCE EKONOMİDE İSTİKRAR BEKLİYOR’

Halk ne bekliyor? Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Gerçekten de istikrarsız bir ekonomi var. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Oysa ekonomide istikrar, fiyat istikrarı en azından kişinin rahat geçinebileceği bir gelire kavuştuğunda onunla yaşamını sürdürmeyi beklemesi vatandaşın en doğal hakkıdır. Maaşına zam yapıyorsun ama peynire, soğana, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz.

‘EV KİRALARI ÇOK YÜKSEK, GENCECİK EVLATLARIMIZ İŞSİZ’

Ev kiraları çok yüksek. Çocuklarımız, gencecik filiz gibi evlatlarımız işsiz. Yüzbinlerce ailenin suyu, elektriği, doğalgazı kesik. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Aile Destekleri Sigortasıyla hiç kimse kışın ortasında soğukta donmayacak, susuz kalmayacak. Bu sözü veriyoruz. İktidar sahipleri veremezler çünkü sarayda su, elektrik, doğalgaz kesilmez. Vatandaş emeğinin karşılığını istiyor. Eşitlik, hak, adalet istiyor. Torpilin yoksa kamuda iş bulamazsın. Bu artık toplumun her kesimine yerleşmiş temel bir kural halinde.

SMA’LI AİLELER

SMA'lı çocuk sahibi olan annelere de sesleniyorum. Sizin içinde az kaldı diyorum. Hiç meraklanmayın. Çocuklarını SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

‘MEMUR TEOMAN’LARIN SAYISI ARTACAK’

Vatandaşlarımız sınırlarımızın korunmasını istiyorlar. Mafya geliyor, Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Bize fotoroman Süleymanlar değil, Teoman memurlara ihtiyacımız var. Memur Teomanların sayısını arttıracağız. Bütün memurlar, memur Teoman gibi çalışacaklar.

‘100 BİN ÖĞRETMEN SÖZÜ’

Eğitim sisteminden her ailenin şikayeti var biliyorum. Denizli'de sordu bir atama bekleyen öğretmen. '100 bin öğretmen alabilecek misiniz?' diye sordu. Ona söz verdim. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Sadece 100 bin değil, köy okullarını açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atayacağız. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak.

SADAT REKLAMI: DİZ ÇÖKMEKTENSE AYAKTA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM

Güya beni tehdit ediyorlar. Mesaj net: 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Bu daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Temel de sadece doymayacakları para var. Ve bu parayı çalan 5'li çete var. Kuruşu kuruşuna hesaplattırdım, bu iktidar döneminde vatandaşlardan 418 milyar dolar çaldılar. Önce benle konuşmak istediler kapıyı yüzlerine kapattım. Bunların hapislerden çıkan mafya artıkları, medya ünlüleri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. İşin özeti var oğlu var. Her türlü operasyona başvurdular. Bilmiyorlar ki Bay Kemal yolundan asla dönmez. Son uyarılarını yapıyorlar. Suikast ve silah tehdidi... Şimdi bunlara seslenmek istiyorum: Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar... Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan.



