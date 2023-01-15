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Canlı yayında SADAT reklamı gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! Tepkisi çok sert oldu: "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

15.01.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam tv100 ekranlarında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayarak açıklamalar yaptı. Program sırasında ekranda SADAT reklamının belirmesi sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu da bu sabah yayından o ana ilişkin kare paylaşarak çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl SADAT'ın önüne giderek gündem yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Dün akşamki olay üzerine kanaldan da bir açıklama geldi.

Canlı yayında SADAT reklamı gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! Tepkisi çok sert oldu: "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada SADAT reklamının ekranlara yansıması tartışmaları beraberinde getirdi. Olay sosyal medyanın da gündemine damga vururken Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde sert sözlerle tepki gösterdi. Kanaldan yapılan açıklamada ise reklam servisinin "böylesine politik göndermeleri ve entrikal incelikleri bilmediği" belirtilerek "Yayın yönetim durumu farktettiği an müdahalede bulundu. Reklam kaldırıldı. Program tekrarında da yer verilmedi" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞURKEN SADAT REKLAMI GÖSTERİLDİ

CHP lideri dün akşam tv100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın boyunca ekranın alt bandında SADAT reklamları belirdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önceki SADAT çıkışından sonra bu olayın yaşanması tepkilere yol açtı.

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"SİZ KİMİ TEHDİT EDİYORSUNUZ!"

Kılıçdaroğlu, sabah konuyla ilgili bir paylaşımda bulunurken sert sözler kullandı. Twitter'dan yaptığı açıklamada yayına reklamın yansıdığı bir kareyi de ekleyen Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ: POLİTİK ANLAMDA BİR HATADIR, HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

Kanaldan yapılan açıklamada ise SADAT'ın geçen ay başka kanallarla birlikte tv100'e de 8 saniyelik reklamlar gönderildiği belirtildi. Kanalın reklam servisinin "böylesine politik göndermeleri ve entrikal incelikleri bilmediği" ifade edilirken "Yayın yönetim durumu farktettiği an müdahalede bulundu. Reklam kaldırıldı. Program tekrarında da yer verilmedi" dendi.

Olayın "politik anlamda bir hata olduğu" kaydedilen açıklamada "reklam servisimizin siyasi bilgi eksikliği yüzünden Sayın Uğur Dündar'ın, hele hele de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

SADAT'IN ÖNÜNDEKİ TEPKİSİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl 13 Mayıs'ta SADAT binasının önüne giderek kuruma 'seçim güvenliği' konusunda tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

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"Seçimi gölgeleyecek güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır. Bunu halkımıza açıkça ifade ediyorum. Biz CHP'yiz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz bunlardan korkmayız. Buraya geldik bilgi almak istedik ama yuvalarına sığındılar. Biz bu ülkeye demokrasiyi getirinceye kadar çalışacağız. Buraya çok sayıda vekille geldik, basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri rencide etmek istemedik. Kim size destek veriyor? Bunu sormak istedik. Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz? Bu insanlar nerede? Bunları öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar."

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