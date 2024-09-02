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  4. Son dakika | Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! Harp Okulu mezunu teğmenlere soruşturma iddiasına yanıt geldi

Son dakika | Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! Harp Okulu mezunu teğmenlere soruşturma iddiasına yanıt geldi

02.09.2024 14:38
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Son dakika haberi: Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni görüntüleri geniş yankı uyandırdı. Bu sırada Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin okula çağrıldığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığından iddiayla ilgili açıklama geldi.

Son dakika | Kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! Harp Okulu mezunu teğmenlere soruşturma iddiasına yanıt geldi

Son dakika haberi: 30-31 Ağustos tarihlerinde Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının mezuniyet törenleri yapıldı. TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin mezuniyet töreninde gerçekleştirdikleri kılıçlı yemin töreni gündeme damgasını vurdu. Milli Savunma Bakanlığı teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına yanıt verdi.

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KILIÇLARLA ANT İÇTİLER

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin, dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin ettikleri anlar ses getirdi.

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Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

'TEĞMENLER HAKKINDA SORUŞTURMA' İDDİASINA YANIT

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.

Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teğmen Milli Savunma Bakanlığı
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