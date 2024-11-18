HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kılıçlı yeminle ilgili yeni gelişme! Sayı artıyor... İki teğmene daha ihraç tebligatı

SON DAKİKA | Kılıçlı yeminle ilgili yeni gelişme! Sayı artıyor... İki teğmene daha ihraç tebligatı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.11.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada iki teğmene daha ihraç tebligatı gitti. CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

SON DAKİKA | Kılıçlı yeminle ilgili yeni gelişme! Sayı artıyor... İki teğmene daha ihraç tebligatı

Son dakika: Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

JGHJGHJK

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken; teğmenlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç talebi tebligatı gitmişti.

KIIUYK

İHRACI İSTENEN TEĞMEN SAYISI 4'E ÇIKTI

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurdu.

hfghfg

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu kılıçlı yemin görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

HGFGJFGJK

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor
Teğmenlerin kaderi bu maddeye bağlı! 'Slogan' ve 'yemin' bilmecesi Teğmenlerin kaderi bu maddeye bağlı! 'Slogan' ve 'yemin' bilmecesi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Teğmen son dakika kılıçlı yemin töreni
En Çok Okunan Haberler
İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti!

İğne iplik aldı, dudaklarını dikti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.