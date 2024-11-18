SON DAKİKA | Kılıçlı yeminle ilgili yeni gelişme! Sayı artıyor... İki teğmene daha ihraç tebligatı

Son dakika: Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken; teğmenlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç talebi tebligatı gitmişti.

İHRACI İSTENEN TEĞMEN SAYISI 4'E ÇIKTI

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurdu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu kılıçlı yemin görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.