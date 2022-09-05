Son dakika: Kıyasıya rekabet sonuçlandı! Dünya bu yanıtı bekliyordu: İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

Son dakika haberi: Tüm dünyanın merakla beklediği seçim sonucu açıklandı! Gözler İngiltere'deki seçime çevrilmişti. Liz Truss ve Rishi Sunak'ın yarıştığı İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Eski Maliye Bakanı Sunak toplam oyların 60 bin 399'uyla yüzde 42,6'sını alırken Liz Truss 81 bin 326 oyla toplam oyların yüzde 57.4'ini alarak partinin liderliğini aldı. Truss'ın başbakanlığı ise gözler yarın sağlık sorunları nedeniyle İskoçya'da bulunan Kraliçe Elizabeth'le yapacağı görüşmeye ve Boris Johson'ın istifasını vermesine çevrildi.

SON DAKİKA: İŞTE İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı.

Böylelikle, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.

YENİ BAŞBAKAN TRUSS'IN İLK KONUŞMASINDA EKONOMİ MESAJI

Truss, seçim sonrası konuşmasında rakibi Rishi Sunak ve eski başbakan Boris Johnson'a teşekkür etti.

Seçmenlere verdiği sözleri yerine getirme niyetini vurgulayan Truss, ekonomiyle ilgili mesajlar verdi.

Truss, vergileri kısmak ve ekonomiyi büyütmek için cesur bir plan ortaya koyacağını dile getirirken enerji faturalarındaki kriz ile başa çıkacağını ifade etti.

2024 seçimlerini işaret eden Truss, "Büyük bir başarı kazanacağız" diye konuştu.

YARIN HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ ALACAK

Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak.

Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.

Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

(AA)

