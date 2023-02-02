SON DAKİKA | Konsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepki: Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerinin konsolosluklarının kapatılmasına tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada ""60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar. Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir! Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

"Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardan beri parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR PSİKOLOJİK HARP BAŞLATTILAR"

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlattılar.

"15 TEMMUZ'UN ARKASINDA DA SİZ VARSINIZ"

Madem erkenden haber alıyorsunuz İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı neden haber vermediniz? 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Bunları da biliyoruz.

BAKAN SOYLU: DEAŞ KİMİN? EL KAİDE'Yİ KİM İNŞA ETTİ?

Kendiniz terör bataklığına ev sahipliğine dönmüşsünüz. Türkiye'nin istikrarsızlığı için operasyon çekmeye çalışıyorsunuz. Geldiniz de hangi güvenlik birimimizle konuştunuz? Ortaya koyduğunuz tezgahı fotoğraflarla ortaya koyacağız. DEAŞ kimin? El Kaide'yi kim inşa etti? ABD inşa etti.

"FOTOĞRAFI NETLEŞTİRDİLER"

29 Ocak Pazar günü İstanbul ve Kocaeli'nde iki operasyon yapıldı, 9 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarımız tüm ayrıntılarıyla meseleyi ortaya çıkardı. Fotoğrafı netleştirdiler. Geçen sene yaptığımız operasyonlar aynen bu şekilde hem DEAŞ'e hem de ABD'nin desteklediği PKK terör örgütlerine yapılmıştır.

"O İSTİHBARAT ELEMANININ KİM OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor."



