Almanya, Hollanda ve İngiltere'nin yanına Fransa'da eklendi! İstanbul'daki ünlü Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Almanya, Hollanda ve İngiltere'nin İstanbul'daki başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurması gündem yaratırken, bir ülkeden de benzer bir karar geldi. Beyoğlu'nda bulunan Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici bir süreliğine kapatıldı. Ünlü Pierre Loti Fransız Lisesi de güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verdiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Solu ise alınan kararlara çok sert tepki göstererek "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" diye konuştu.

ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILDI, ZIRHLI POLİS ARACI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik nedeniyle kapatıldı. Tüm randevular iptal edildi. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak zırhlı polis aracı olduğu görüldü. Kapıda ise "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmeleri internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazılı kağıt asıldı.

HOLLANDA VE İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUKLARI DA KAPALI OLACAK

Hollanda Başkonsolosluğu internet sitesinde yaptığı açılamada "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" dedi.

İngiltere Başkonsolosluğu da bugün kapalı olduğunu duyurdu.

BİR KAPATMA KARARI DA FRANSA'DAN

Fransa, Beyoğlu'ndaki konsolosluğunu aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu'na gidenler, binanın kapısına asılan "Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı.

PİERRE LOTİ LİSESİ EĞİTİME ARA VERDİ

Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı bildirildi.

Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına çok sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir! Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Bakan Soylu ayrıca İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı hatırlatarak "Madem erkenden haber alıyorsunuz İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı neden haber vermediniz?" diye sordu.



