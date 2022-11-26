SON DAKİKA Konya'da infial yaratan görüntüler! 2 kişi tutuklandı, ifadeler ortaya çıktı: Kendimi korudum

Son dakika: Bir hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere tepkiler sosyal medya çığ gibi büyüdü. Görüntülerde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurduğu anlar yer aldı. Köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen görüntülerle ilgili olarak başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz" derken tutuklanan 2 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...



GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

TUTUKLANDILAR

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan M.B. ve köpeği sürükleyerek götüren S.Ç. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Ortaya çıkan görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yaşanan olayın münferit olduğuna inanıyorum. Duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açtık, şu anda görevlerinden açığa alınmış durumdalar. Bu olayı sadece bir belediye başkanı olarak değil bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz.” diye konuştu.

"ORTAYA ÇIKAN DURUMDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu söyleyen Başkan Altay şöyle devam etti:

"Bunu iddia ile söylüyorum. Biz bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Hem hayvan barınağımızın fiziki yapısı hem de hayvanlarla ilgili yürüttüğümüz projeler tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hayvan barınağımızda; ameliyathanelerin, röntgen cihazlarının, laboratuvarların, hatta küvözlerin bulunduğu bir ameliyat sistemine sahibiz. Ayrıca uzun süre misafir ettiğimiz hayvanların sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var. Biz sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza ya da Veterinerlik Fakültesine ulaştırılması ile ilgili tam donanımlı 4 tane ambulansımızla da bu hizmetleri yürütüyoruz. Biz bunları yaparken birinin zorlamasıyla, birinin dayatmasıyla yapmadık. Biz bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. ‘Yaratılan her şeyi Yaratan’dan ötürü seviyoruz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Yaşanan olayın Konya’ya mal edilemeyeceğini belirten Başkan Altay, "Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada öncü olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca tekrar üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum; bu münferit bir olaydır. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"VAHŞİCE BİR OLAY"

Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

"Faillerle ilgili şu an itibariyle savcılık süreci devam ediyor. Bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve gerekli cezayı görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; bir insan olarak, bir Konyalı olarak söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Vahşice bir olay. Bütün bu yapılanların gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor, belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz.”

İFADELER ORTAYA ÇIKTI: KENDİMİ KORUDUM

Öte yandan Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre tutuklanan iki kişinin ifadeleri ortaya çıktı. M.B. ifadesinde "Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç. içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. S.Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor” dedi.

"KENDİNİ KORUMAK İÇİN VURDU, KÖPEK BAYGINLIK GEÇİRDİ"

S.Ç. ise "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda M.B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" diye konuştu.



