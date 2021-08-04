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  4. Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

04.08.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığını Bilim Kurulu toplantısı saat 16.30'da yapılacak. Vaka artışı ve aşılama oranının düşmesi sonrası yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edilirken, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Masadaki konuların başında "Aşı olmayana kısıtlama" gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni kısıtlamalar konusunda kabineyi işaret etmişti.

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Koronavirüsle mücadele sürerken, yüksek seyreden vaka sayıları tedirgin edici olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'yla birlikte ülkede yaşanan hareketlilik ve rahatlama Delta varyantı etkisiyle birleşince vaka sayıları bir anda yükselmeye başlamıştı. Bunun yanında, özellikle doğu illerinde aşı oranının düşük olması da vaka artışını etkilemişti.

YENİ KISITLAMA GELECEK Mİ?

Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda ne gibi kararların alınacağı merak konusu oldu. Özellikle "aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?" sorusu merak edilirken, birçok uzmandan bu yönde açıklamalar gelmişti. Öte yandan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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MASADAKİ KONULAR

Gelen bilgilere göre, hem vaka artışını durdurmak, hem de aşıya teşvik olması açısından 'pozitif ayrımcılık' gelebilir. Buna göre; maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması gündeme gelebilir.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimi cuma günü yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamalar konusunda kabine toplantısını işarete ederek, "Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu
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