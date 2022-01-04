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  4. Son dakika: Koronavirüs mutasyonu bitmiyor... Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Son dakika: Koronavirüs mutasyonu bitmiyor... Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

04.01.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde yeni varyantlar bitmek tükenmek bilmiyor! Son dakika gelişmesine göre Omicron'un ardından bu kez de Flurona ismi verilen bir varyant ortaya çıktı. Özellikle yılbaşı eğlenceleri sonrası dünyada Omicron patlaması yaşanırken İsrail'den ilginç bir haber geldi. Hamile bir kadın koronavirüs flurona varyantına yakalandı. Flurona nedir? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Koronavirüs mutasyonu bitmiyor... Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Koronavirüs kâbusu sürüyor... Özellikle yılbaşı sonrası tüm dünyada vaka patlaması yaşanırken, son varyant olan Omicron'un yayılma hızının çok yüksek olması durumu daha da kötüleştiriyor. Tüm dünya Omicron varyantına karşı alınacak önlemleri düşünürken ortaya çıkan yeni varyant adeta şoke etkisi yarattı. İsrail'de hamile bir kadında aynı anda influenza ve koronavirüs tespit edildi. Hamile bir kadında tespit edilen bu vakaya, grip enfeksiyonu (flu) ile COVID-19’un (koronavirus) birleşimi olarak nitelendirilen ‘Flurona’ ismi verildi. İşte tüm dünyayı alarma geçiren Flurona'yla ilgili tüm detaylar...

FLURONA NEDİR?

Hamile ve aşısız kadının, hem grip enfeksiyonu hem de COVID-19’a yakalandığı belirtildi. Ülkede ilk kez rastlanan bu vakaya, her iki hastalığın adından (flu-koronavirus) türetilerek “Flurona” adı kondu.

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FLURONA SEMPTOMLARI

Genç kadında her iki hastalığın semptomlarının görüldüğü ancak hafif atlattığı için hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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İKİ KERE TEST YAPILDI

Hastanın tedavi gördüğü hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Arnon Vizhnitser, “Hamile kadına grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında iki hastalığın testi de pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte” diye konuştu.

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İsrail Sağlık Bakanlığı vaka üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, daha önce buna benzer paralel enfeksiyonların yaşanmış olabileceği de araştırılıyor.

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TÜRKİYE'YE DE DAHİL SEHAYAT YASAĞI GETİRMİŞLERDİ

Kasım ayında İsrail, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasıyla birlikte içinde özellikle Afrika ülkelerinin bulunduğu bir kırmızı liste hazırlamıştı. Aralık ayında ise İsrail Hükümeti, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu Belçika, Kanada, Almanya, Macaristan, İtalya, Fas, Portekiz, İsviçre ve İngiltere’ye Omicron mutasyonunun yayılımı nedeniyle seyahat yasağı getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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