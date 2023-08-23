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  4. Son dakika: Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Son dakika: Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

23.08.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid'in yeni varyantının Türkiye'de görülmediğini açıkladı.

Son dakika: Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'de ve Avrupa'daki bazı ülkelerde yayılmaya başlayan Kovid'in yeni varyantı olan Eris (EG.5.1) varyantının Türkiye'de görülmediğini açıkladı.

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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ülkemizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz.

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"KIZAMIK 2-3 AY ÖNCESİNE KADAR AZALDI"

Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisiyle son dönemde vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Bununla ilgili herhangi bir terddütümüz yok. Bütün vatandaşlarımızın evlatlarımızın evlatlarımız 9. ayda 12 ayda ve 4 yaşında olmaları son derece önemli.

Biz de kızamık 2-3 ay öncesine kadar azaldı. Ağırlık ilimiz İstanbul sonra Ankara sonra Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır şekilde.

Sahada yaygın aşılamayı hem mobil hem aile sağlığı merkezlerimizde aşılamayı sürdürüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Giderek sayıların azaldığını kontrol altında olduğunu söyleyebilirim.

SAĞLIKTA ŞİDDET: "BEYAZ KODUMUZLA BİRLİKTE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR"

Bir şiddet eylem planımızdan bahsetmiştim. Esaslarından bir tanesi güvenlik tedbirleri anlamında hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda İçişleri Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bununla birlikte beyaz kodumuz var. Beyaz kodumuzla birlikte hukuki süreç başlıyor."

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Fahrettin Koca son dakika koronavirüs

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