SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı bugün! 3600 ek gösterge, koronavirüs izni, konut ve gıda fiyatlarındaki artış masada...

Son dakika: Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Beştepe'de saat 15'te yapılacak kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Kritik Kabine toplantısında 3600 ek göstergede çalışmalarındaki son durum ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Ankara'nın izleyeceği tutumun en kritik başlık olarak ele alınacağı öğrenildi. Konutta ve gıdada fahiş fiyata karşı alınacak tedbirler, cezaevi mahkumlarının Kovid-19 izni ve sığınmacıların durumu da Kabine'de ele alınacak başlıca konular arasında yer alıyor.

ANKARA NASIL BİT TUTUM ALACAK?

Yeni haftada Türkiye ile görüşmek için İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya gelirken iki ülkeye karşı izlenecek tutum Kabine'nin gündeminde olacak.

KONUT VE GIDADAKİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomi sıcak başlarlardan biri. Enflasyonla mücadele konut ve gıdada fahiş fiyat artışına karşı alınacak tedbirler ve denetimlerdeki son durum masaya yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için de nefesler tutuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in gelinen aşamayı paylaşması bekleniyor.

MAHKUMLARIN KORONAVİRÜS İZNİ UZAYACAK MI?

Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi Kabine'nin gündeminde olacak.

SIĞINMACILARIN DURUMU

Sığınmacıların durumu masadaki bir diğer başlık. 1 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşü için yapılacak çalışmanın detayları Kabine'de ele alınacak.

Terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonu Ukrayna - Rusya savaşındaki gelişemeler de Kabine'de değerlendirilecek.



