HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Maltepe Belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

SON DAKİKA | Maltepe Belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

20.05.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da Kadıköy Belediyesine yapılan rüşvet operasyonun ardından bugün de Maltepe Belediyesine bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10'u kamu görevlisi toplam 18 kişi gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Maltepe Belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonu sonrası bugün de Maltepe Belediyesine bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

MALTEPE BELEDİYESİNE RÜŞVET OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

224 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz salı günü İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlenmişti.

Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon: 224 gözaltı…Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon: 224 gözaltı…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermişAkılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
Canan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş kararCanan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş karar
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan

19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Her sabah aç karnına mutlaka için: Cin gibi olursunuz

Her sabah aç karnına mutlaka için: Cin gibi olursunuz

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.