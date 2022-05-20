SON DAKİKA | Maltepe Belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonu sonrası bugün de Maltepe Belediyesine bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

MALTEPE BELEDİYESİNE RÜŞVET OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

224 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz salı günü İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlenmişti.



