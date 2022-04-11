Son dakika: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İlk kez Meral Akşener'in yanında açıkladı

Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

''AÇIKLAMALAR BİLGİM DIŞINDA''

İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili gelen soruya, "Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında." dedi.

ZİYARET NEDENİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, Mansur Yavaş'ın kendilerini ziyaret etme nedenini şöyle açıkladı: '3 yılda ne yaptık, ne ettik. Hangi hizmetleri yaptık' deyip bir çalışma planlamış. Bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yavaş da, ''Kendilerini 2-3 ayda bir ziyaret ediyorum. O ziyaretlerden biri bu'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @mansuryavas06 ile birlikte değerlendirmelerimiz. https://t.co/i1RqcinZr7 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 11, 2022



