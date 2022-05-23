SON DAKİKA | Maymun çiçeği virüsü alarmı! 'Pandemiye dönüşebilir, kötü bir rüya' diyerek uyardı

Son dakika: Maymun çiçeği virüsü dünyayı alarma geçirdi. Virüs, en çok Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülürken, İsrail, İsviçre ve Avusturya'da vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle dünya çapında maymun çiçeği vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi.

BAKAN KOCA: MAYMUN ÇİÇEĞİ ÜLKEMİZDE YOK

Türkiye'yi rahatlatan açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

Dünya genelinde yeni bir salgın alarmına yol açan maymun çiçeğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar ise Prof. Dr. Alpay Azap'tan geldi. Katıldığı canlı yayında maymun çiçeği virüsüyle ilgili önemli bilgiler paylaşan Azap, "Maymun çiçeği virüsünün dünyada birçok ülkeyi etkileme durumu var, bu hastalığın pandemi yapma durumu var..." diye konuştu.

Prof. Dr. Azap'ın açıklamaları şöyle;

"BU HASTALIĞIN PANDEMİ YAPMA DURUMU VAR..."

"Covid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz. Covid-19 kadar hızlı yayılan kötü bir virüsle karşı karşıya değiliz. Bir de bu kez daha hazırlıklıyız. Tabi ki Covid-19 herkesi çok yordu, herkesi daha duyarlı hale getirdi. Endişeler çok haksız değil. Maymun çiçeği virüsünün dünyada birçok ülkeyi etkileme durumu var, bu hastalığın pandemi yapma durumu var...

"YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR"

Teknik olarak buna pandemi diyoruz fakat pandemi deyince aklımıza Covid-19 geliyor. Covid-19 düzeyinde yasakların olduğu bir pandemi beklemiyoruz. Bu hastalık insandan insana bulaşıyor. Yakın temasla bulaşıyor. Hastayla uzun süre bir arada bulunulması gerekiyor.

KORONAVİRÜS GİBİ OLUR MU?

Belirtisiz kişilerin bulaştırma şansı da düşük. Bu nedenle çok fazla yayılması da söz konusu değil. Tanı konması daha kolay. Bu virüs Covid-19 gibi RNA değil, DNA virüsü. DNA virüslerinin kendini tamir mekanizması var. Covid-19 kadar ciddi bir pandemi söz konusu değil.

Bu hastalık 1970'li yıllardan beri bilinen bir hastalık.

MASKE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Bu virüs parçacıklardan oluşuyor evet maske korur. Daha iri parçacıklarla oluşuyor, basit cerrahi maske engelleyici olacaktır. Bu hastalığın bir diğer bulaş türü de çarşaflar, yastıklar diyebiliriz."



