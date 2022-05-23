HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. SON DAKİKA | Maymun çiçeği virüsü alarmı! 'Pandemiye dönüşebilir, kötü bir rüya' diyerek uyardı

SON DAKİKA | Maymun çiçeği virüsü alarmı! 'Pandemiye dönüşebilir, kötü bir rüya' diyerek uyardı

23.05.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Prof. Dr. Alpay Azap'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Maymun çiçeği virüsünün dünyada birçok ülkeyi etkileme durumu olduğunu belirten Prof. Dr. Azap, "Endişeler çok haksız değil. Bu hastalık insandan insana bulaşıyor." dedi. "Covid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz." ifadelerini kullanan Azap, virüsün yakın temasla bulaştığının altını çizdi.

SON DAKİKA | Maymun çiçeği virüsü alarmı! 'Pandemiye dönüşebilir, kötü bir rüya' diyerek uyardı

Son dakika: Maymun çiçeği virüsü dünyayı alarma geçirdi. Virüs, en çok Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülürken, İsrail, İsviçre ve Avusturya'da vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle dünya çapında maymun çiçeği vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi.

BAKAN KOCA: MAYMUN ÇİÇEĞİ ÜLKEMİZDE YOK

Türkiye'yi rahatlatan açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

sadasd

Dünya genelinde yeni bir salgın alarmına yol açan maymun çiçeğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar ise Prof. Dr. Alpay Azap'tan geldi. Katıldığı canlı yayında maymun çiçeği virüsüyle ilgili önemli bilgiler paylaşan Azap, "Maymun çiçeği virüsünün dünyada birçok ülkeyi etkileme durumu var, bu hastalığın pandemi yapma durumu var..." diye konuştu.

Prof. Dr. Azap'ın açıklamaları şöyle;

"BU HASTALIĞIN PANDEMİ YAPMA DURUMU VAR..."

"Covid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz. Covid-19 kadar hızlı yayılan kötü bir virüsle karşı karşıya değiliz. Bir de bu kez daha hazırlıklıyız. Tabi ki Covid-19 herkesi çok yordu, herkesi daha duyarlı hale getirdi. Endişeler çok haksız değil. Maymun çiçeği virüsünün dünyada birçok ülkeyi etkileme durumu var, bu hastalığın pandemi yapma durumu var...

"YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR"

Teknik olarak buna pandemi diyoruz fakat pandemi deyince aklımıza Covid-19 geliyor. Covid-19 düzeyinde yasakların olduğu bir pandemi beklemiyoruz. Bu hastalık insandan insana bulaşıyor. Yakın temasla bulaşıyor. Hastayla uzun süre bir arada bulunulması gerekiyor.

KORONAVİRÜS GİBİ OLUR MU?

Belirtisiz kişilerin bulaştırma şansı da düşük. Bu nedenle çok fazla yayılması da söz konusu değil. Tanı konması daha kolay. Bu virüs Covid-19 gibi RNA değil, DNA virüsü. DNA virüslerinin kendini tamir mekanizması var. Covid-19 kadar ciddi bir pandemi söz konusu değil.

Bu hastalık 1970'li yıllardan beri bilinen bir hastalık.

MASKE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Bu virüs parçacıklardan oluşuyor evet maske korur. Daha iri parçacıklarla oluşuyor, basit cerrahi maske engelleyici olacaktır. Bu hastalığın bir diğer bulaş türü de çarşaflar, yastıklar diyebiliriz."

Maymun çiçeği virüsü: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildiMaymun çiçeği virüsü: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydasıKansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'
Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Alpay Azap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.