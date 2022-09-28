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Son dakika: Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili gerçeği Bakan Akar duyurdu! Dikkat çeken 'Suriye' detayı

28.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Bakan Akar, saldırının organizasyonunun Suriye kaynaklı olduğunu açıkladı.

Son dakika: Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili gerçeği Bakan Akar duyurdu! Dikkat çeken 'Suriye' detayı

Son dakika haberi: Mersin'deki hain terör saldırısının ayrıntıları netleşiyor! Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırıyla ilgili dikkat çeken gerçeği açıkladı.

SALDIRI SURİYE KAYNAKLI!

Bakan Akar, saldırıyla ilgili "Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz" açıklamasında bulundu.

"MUTLAKA GEREĞİ YAPILACAK"

Akar ayrıca "Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Hulusi Akar
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