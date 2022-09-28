Son dakika: Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili gerçeği Bakan Akar duyurdu! Dikkat çeken 'Suriye' detayı

Son dakika haberi: Mersin'deki hain terör saldırısının ayrıntıları netleşiyor! Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırıyla ilgili dikkat çeken gerçeği açıkladı.

SALDIRI SURİYE KAYNAKLI!

Bakan Akar, saldırıyla ilgili "Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz" açıklamasında bulundu.

"MUTLAKA GEREĞİ YAPILACAK"

Akar ayrıca "Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



