Mersin'de polisevine terör saldırısında yeni görüntüler! Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Mersin Tece'de bulunan polisevine terör saldırısı düzenlenmiş, lüks araçla gelen 2 kadın terörist, polisevine ateş açmıştı. Saldırı sırasında yaralanan 2 polisten biri hastanede şehit olmuştu. Öte yandan bir kişi gözaltına alınırken öldürülen teröristlerden birinin ise 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlenmişti.
Dünkü hain saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in, teröristi etkisiz hale getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı pic.twitter.com/LEQDOpzemT— Mynet (@mynet) September 27, 2022
Polisevine saldırıda kahraman polis memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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