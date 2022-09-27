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  4. Mersin'de polisevine terör saldırısında yeni görüntüler! Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Mersin'de polisevine terör saldırısında yeni görüntüler! Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

27.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir polis memurunun şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda kahraman polis memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı saniye saniye kaydedildi.

Mersin'de polisevine terör saldırısında yeni görüntüler! Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Mersin Tece'de bulunan polisevine terör saldırısı düzenlenmiş, lüks araçla gelen 2 kadın terörist, polisevine ateş açmıştı. Saldırı sırasında yaralanan 2 polisten biri hastanede şehit olmuştu. Öte yandan bir kişi gözaltına alınırken öldürülen teröristlerden birinin ise 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlenmişti.

ŞEHİT SEDAT GEZER'İN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Polisevine saldırıda kahraman polis memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Mersin terörist polisevi saldırı tece
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