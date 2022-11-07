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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji'den şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var (7 Kasım 2022 yurtta hava nasıl olacak?)

SON DAKİKA | Meteoroloji'den şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var (7 Kasım 2022 yurtta hava nasıl olacak?)

07.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika şiddetli yağmur ve kar uyarısı geldi. Meteorolojinin 7 Kasım verilerine göre İstanbul dahil birçok bölgede kuvvetli yağmur bekleniyor. Yağışların Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji'den şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var (7 Kasım 2022 yurtta hava nasıl olacak?)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağışlı hava uyarısı geldi. İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış geçişlerinin görüleceğini belirten meteoroloji, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. İşte son dakika meteoroloji haberinin ayrıntıları...

İstanbul için kar yağışı tahmini! İstanbul için kar yağışı tahmini!

BUGÜN (7 KASIM) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın güney ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray çevreleri ve Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu , akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu , akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 11°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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