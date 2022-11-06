SON DAKİKA | İstanbul için kar yağışı tahmini! "Kasım ayında olmaz demeyin" diyerek uyardı, Kasım 1995 ve 2006'yı hatırlattı

Son dakika: Kasım ayının başlarında neredeyse tüm yurtta hakim olan bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor. Bugün itibariyle yurdun belirli kesimlerinde hava sıcaklığı düşerken, yağışlı hava kendisini göstermeye başlıyor. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması beklenirken, İstanbul için sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi. "Kasım ayında olmaz demeyin" diyerek uyaran Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten; 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı hatırlattı. İşte hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den gelen son tahminler...
İstanbul için kar yağışı tahmininde bulunan Meteoroolji uzmanı Kerem Ökten, tarih vererek uyardı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ökten, "İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var." dedi.
"Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu." diyen Ökten, tarih de verdi. Ökten'in açıklaması şöyle;
"Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek."
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz ile Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu