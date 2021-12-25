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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacak! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (25 Aralık 2021 yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacak! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (25 Aralık 2021 yurtta hava durumu)

25.12.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin 25 Aralık verilerine göre Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların 6 derece artacağı belirtilirken Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızını 50 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacak! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (25 Aralık 2021 yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağmur uyarısı geldi. 26 Aralık verilerine göre kuvvetli yağmurun Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde artacağı belirtilirken kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BUGÜN (25 ARALIK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HIZI 50 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 11°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -8°C, 1°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
Az bulutlu

KONYA -9°C, -2°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 3°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu

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hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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