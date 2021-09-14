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  4. Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den laiklik çıkışı

Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den laiklik çıkışı

14.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Camilerimizin, mescitlerimizin, cemevlerimizin sahte anlaşmazlıkların ve sanal ihtilafların merkez üssü haline getirilmesi ağır bir vebaldir" açıklamasını yaptı. Bahçeli, "Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, laikliğin Anayasa’dan çıkarılma tartışmalarıyla bazı şişileri hedef alan cenaze namazları kılınmasın gerginliği hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemiz on yıllar boyunca sığ ve kısır tartışmalarla meşgul edilmiş, gücü ve enerjisi devamlı surette içe dönük konu başlıklarında harcanmıştır.

Milli ve manevi değerler eksenine tutunan sert kutuplaşmalar zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşarak milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermiştir.

Bu esnada birbirimize çatık kaşla bakıyorken, haricimizdeki birilerine, hadiselerin bilenmiş akışına müdahale ve mukabelede ne yazık ki geç kalınmıştır.

Köprülerin altından sular hızla akıyorken, hala köprü üzerinde cepheleşme hastalığına maruz kalmak talihsiz ve esef verici gelişmelere davetiye çıkarmıştır.

İnanç, mezhep, etnik aidiyet, dil ve köken gerilimlerini taammüden kamçılayan, nihayetinde insanlarımızın gönül ve muhabbet bağlarını koparmak için gerginlikleri körükleyen fırsat düşkünleri işin özünde ateşle oynamışlardır.

Bir yanda Laikliği siyasi hesapları için acımasızca istismar edenlerle, diğer yanda barış ve kardeşlik dinimizin evrensel mesajlarını çarpıtanlar, görüntüde ayrı, gerçekte aynı kirli maksada kilitlenmiş bağnaz kafalardır.

Bilhassa ifade etmek lazımdır ki, kimin Müslüman kimin münafık; kimin mümin kimin münkir olduğunu tayin ve tefrik etme görevi fani insana verilmiş bir ruhsat değildir.

İslam hoşgörü dinidir.

Rahmet elçisi Efendimizin hayatı, hadisleri; akıl, adalet ve haysiyetle pekişmiş muamele ve mücadelesi hepimize örnektir.

Huzurlu bir toplum hayatı için hoşgörü altın bir davranış kalıbıdır.

Tahammülsüzlük zehirdir, girdiği bedeni ve zihni her zaman mahvedecek, bir süre sonra da nefret salgınına dönüşecektir.

Manevi hoşgörü acziyet değil, mükâfatını Allah’tan bekleyen ve dileyen ihlaslı bir teslimiyet halidir.

Bununla birlikte hoşgörü demek; hiç kimseyi ayıplamamak, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, farklı inanç ve düşüncelere müsamaha göstermek demektir.

Onurlu ömründe Resullullah kötülüğe bile kötülükle cevap vermemiştir.

Nitekim hoş gören her zaman hoş görülmeye müstahaktır.

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"AĞIR BİR VEBALDİR"

Camilerimizin, mescitlerimizin, cemevlerimizin sahte anlaşmazlıkların ve sanal ihtilafların merkez üssü haline getirilmesi ağır bir vebaldir.

Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah’ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir.

Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir.

En iyisini hakkıyla bilen Cenab-ı Allah’tır.

Din değiştirmedikten ve bazı haller zuhur etmedikten sonra bir Müslüman’ın ölüsüne veya dirisine nasıl yaklaşılacağı, nasıl davranılacağı bellidir.

Sevmediğimiz birisinin Camiye sokulmasına, cenaze namazının kılınmasına itiraz etmek demek Türk ve İslam düşmanlarının oyununa gelmek demektir.

Düşüncesini, fikriyatını, fiillerini, söylediklerini, yazdıklarını tasvip etmediğimiz her insanın, insan olmaktan kaynaklanan hakları vardır ve herkes bu haklara saygıyla mesuldür.

Allah indinde üstünlük takvadadır, kalpleri bilen ve gören yalnızca Allah’tır.

Son zamanlarda gazetelerde ve televizyon ekranlarında baş gösteren kaygı verici kamplaşmanın devamı, hatta genişlemesi halinde milli ve manevi hayatımız bir plan dahilinde yürütülen tahrik ve taciz kampanyalarının girdabına kapılacak, bunun bedeli de vahim olacaktır.

Bugünkü nazik ve hassas dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve Laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek Türkiye’nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir.

Türkiye bu karanlık tünelden süratle çıkmalıdır.

"LAİKLİK DİNSİZLİK DEĞİLDİR"

Bir başka sorun ise Laikliğin Anayasa’dan çıkarılma meselesidir.

Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir.

Laiklik dinsizlik değildir.

Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir.

Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır.

Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır.

Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız.

Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır.

Din Allah’ındır, Müslüman Türk milleti mukaddesatı üzerinde karalama yapmak için devreye girenlere müsaade etmeyecektir.

"HİÇ KİMSE ÜSTÜNE VAZİFE OLMAYAN KONULARDA FETVA MAKAMI GİB HAREKET ETMEYE HEVESLENMEMELİ"

Hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda fetva makamı gibi hareket etmeye heveslenmemeli, 2023 vizyonumuzun hızını yapay gündemlerle kesmeyi de aklından geçirmemelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
:)))) inandı mı millet
laiklik in bir geregi yoktur. halk oylamasina sunun, karari halk versin bari..
Beka Meselesidir.

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