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Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bursa'da evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerine 9 yaşındaki kardeşi Yunus Emre'yi öldürerek attığını itiraf eden ağabey Ö.F.A. tutuklandı.

Bursa'da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Gürsu'ya bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.'yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardık istedi. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca arandı, ancak bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, köy halkından çok sayıda kişinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde aile fertleri ayrı ayrı sorguya alındı.

İTİRAF ETTİ

Yunus Emre'nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A, cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey tutuklanırken, 9 yaşındaki Yunus Emre'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. 9 yaşındaki Yunus Emre, Kumlukalan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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Bursa Yunus Emre Son dakika gözaltı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ana baba ne yapsın şimdi bir evladı öldü diğeri cezaevine girecek hangisine üzülecek allah sabır versin zor bir durum
allah kimsenin başına vermesin
abisi eğer bu cinayeti işlemişse; bu acıyı bir ömür boyu çekecek.
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