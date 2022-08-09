Son dakika: MİT'ten Irak'ta terör operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu 'Soro Amed' kod adlı Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte (2) adet M16 P.Tf., (2) Kalaşnikof etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 4, Batman’da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur.

