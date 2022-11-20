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  4. Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı! MSB duyurdu: Hesap zamanı

Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı! MSB duyurdu: Hesap zamanı

20.11.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı düzenliyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı! MSB duyurdu: Hesap zamanı

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Suriye'de belirlenen hedeflere hava harekatı düzenliyor. F-16 savaş uçakları bölgede tespit edilen hedefleri bombalıyor.

MSB PAYLAŞTI: HESAP ZAMANI

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi. MSB'nin paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.


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son dakika türk silahlı kuvvetleri

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