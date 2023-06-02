SON DAKİKA | Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti

Seçimlerin ardından TBMM'nin 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak.

MECLİS BAŞKANLIĞINI BAHÇELİ'YE DEVRETTİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti.

BAHÇELİ KARŞILADI

Daha sonra Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli birlikte TBMM'ye geldiler.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.

10 SAAT SÜRECEK

Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.

ERDOĞAN YARIN YEMİN EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise yarın gerçekleştirilecek.

