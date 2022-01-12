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Son Dakika: NATO'dan Rusya açıklaması! "Anlaşmaya hazır değil, güçlerini çekmesini istedik"

12.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre NATO'dan Rusya ile ilgili önemli bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu kolay bir görüşme değildi. Ama tam da bu yüzden bu toplantı çok önemliydi” dedi. Stoltenberg, "Rusya'dan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'daki güçlerini çekmesini istedik" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: NATO'dan Rusya açıklaması! "Anlaşmaya hazır değil, güçlerini çekmesini istedik"

Son dakika haberi: NATO tarafından Ukrayna konusunda Rusya ile ilgili bir açıklama yapıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya görüşme takvimi konusunda anlaşmaya hazır değil." ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca açıklamasında "Rusya'dan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'daki güçlerini çekmesini istedik" dedi. İşte son dakika NATO, Rusya ve Ukrayna haberinin tüm detayları...

"KOLAY BİR GÖRÜŞME DEĞİLDİ"

Düzenlediği basın toplantısında NATO-Rusya Konseyi Toplantısı’nı değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu kolay bir görüşme değildi. Ama tam da bu yüzden bu toplantı çok önemliydi. Ukrayna ve çevresindeki durum, Avrupa’nın güvenliği üzerindeki etkileri hakkında çok ciddi ve doğrudan bir fikir alışverişimiz oldu. Bu konularda NATO Müttefikleri ile Rusya arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Farklılıklarımızı aşmak kolay olmayacak ama bu, tüm NATO Müttefikleri ve Rusya'nın aynı masanın etrafında oturup diyalog kurduğunun olumlu bir işareti” dedi.

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BİRLİKLERİ GERİ ÇEKME TALEBİ

Stoltenberg, Rusya’nın NATO’dan yeni üyeler almayı durdurması ve Avrupa’nın doğusundaki birliklerini geri çekme talebinde bulunduğunu ifade ederek, NATO’nun ‘Açık Kapı Politikası’ uyguladığını vurguladı. “Müttefikler, NATO'nun ‘Açık Kapı Politikasını’ ve her ulusun kendi güvenlik anlaşmalarını seçme hakkını yeniden ifade etti” diyen Stoltenberg şöyle devam etti:

“Müttefikler, ittifakın doğusundaki birliklerin varlığı da dahil olmak üzere, birbirlerini koruma ve savunmaktan vazgeçmeyeceğini açıkça belirttiler. Aynı zamanda, hem Rusya hem de Müttefikler diyaloğu sürdürme ve gelecek toplantıların ihtiyacını dile getirdiler. NATO müttefikleri, daha detaylı görüşmeler yapmak için Rusya ile tekrar görüşmeye hazır.”

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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