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  4. SON DAKİKA: New York'ta metroya saldırı! Gaz maskeli katil aranıyor: 'Bir sonraki hedefi...'

SON DAKİKA: New York'ta metroya saldırı! Gaz maskeli katil aranıyor: 'Bir sonraki hedefi...'

12.04.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentinde gerçekleşen saldırıda 13 kişi vuruldu. Bölgede patlayıcıların da bulunduğu ifade edildi. Metro hattı komple kapatıldı. Olayın Brooklyn'de gerçekleştiği de gelen bilgiler arasında. Eylemin trafiğin yoğun olduğu zamanda yapıldığı ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesi ise kan dondurdu. İşte New York'ta yaşananlar...

ABD'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen saldırıda 13 kişi vuruldu. Metro hattında patlayıcılar da bulundu. Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı. Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

Eylemi gerçekleştiren saldırganın kafasında gaz maskesi olduğu eylemi gerçekleştirdikten sonra başka bir istasyonu hedef aldığı da gelen bilgiler arasında.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU!

NBC New York'a göre, metro sisteminde çok sayıda kişi vuruldu ve istasyonda patlayıcılar bulundu.

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İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

ABD'deki saldırıdan ilk fotoğraflar da geldi. Metro hattında yangın çıkarıldığı iddia edildi. Patlayıcıların da bulunduğu belirtilen metro istasyonundan dumanlar yükseldiği bildirildi.

SON DAKİKA: SALDIRGANIN YÜZÜNDE GAZ MASKESİ VARDI!

Görgü tanıkları saldırganın yüzünde gaz maskesi olduğunu söyledi. Gaz maskeli saldırgan istasyonda rastgele ateş edip kaçtı ve henüz yakalanamadı. Saldırganın bir sonraki hedefinin başka bir istasyon olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Afganistan, Irak, Suriye, Libya... Milyonlarca masum insan öldü. Albright, 500 bin çocuk öldürdük ama değdi, dedi... Siz daha beterlerine layıksınız...
fakire ekmek yoksa zenginlere huzur yok
Kısa sürede yakalanır umarım.

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