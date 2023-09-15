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  4. SON DAKİKA | Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı

SON DAKİKA | Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı

15.09.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'li Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu ilan etmişti. Bu gelişmenin ardından Örsan Öymen de genel merkezde yaptığı açıklamayla CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika haberi: CHP'de bir süredir devam eden 'değişim' çağrılarının ardından bugün peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından bir genel başkanlığa adaylık açıklaması da Örsan Öymen'den geldi. Örsan Öymen genel merkezde yaptığı açıklama ile CHP genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

"SAMİMİYET GÖREMİYORUM"

Öymen "CHP'nin bu hale gelmesinde sesini çıkarmayanlar, katkısı olanlar değişimi nasıl yapacak? Genel başkan adayı olanlarda samimiyet göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Özgür Özel CHP

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