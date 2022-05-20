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  4. SON DAKİKA | Pakistan'a 4 savaş gemisi ihraç edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisi

SON DAKİKA | Pakistan'a 4 savaş gemisi ihraç edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisi

20.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a MİLGEM ihracatı törenine video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum" dedi.

SON DAKİKA | Pakistan'a 4 savaş gemisi ihraç edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan için inşa ettiği MİLGEM korvetlerinden üçüncüsünün suya indirilme törenine bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Değerli Pakistanlı kardeşlerim, kıymetli misafirler, dost ve kardeş Pakistan için inşa ettiğimiz dört MİLGEM korvetinden üçüncüsünün suya indirilme töreni vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derinlere inan tarihi bağlarının son dönemdeki en somut ürünlerinden biri olarak gördüğüm bu projenin, ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma Sanayii alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum.

"PAKİSTAN VE PAKİSTAN HALKI MİLLETİMİZ VE BİZİM NEZDİMİZDE AYRI BİR YERE SAHİPTİR"

Pakistan, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konumuna sahip ülkesidir. Tarih boyunca bu coğrafya kadim kültürü ve zenginliği ile dünyanın göz bebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. Güvenliğini, istikrarını, refahını kendimizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri alt yapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı yapmayı, kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz.

"GEMİLERİN YAPIM AŞAMALARI BİRER BİRER TAMAMLANIYOR"

Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür Gemisi'nin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Badr Gemisi'nin Karaçi'de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da Keybar Gemisi suya indirilecek.

"ORTAK GELECEĞİMİZE UZANAN YOLLARI SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"

Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görevi icra edebilecek bu dört geminin teslimatları 2023 Ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayii projesi var. Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız.

Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum bu duygularla bir kez daha Karaçi'de suya indirilen MİLGEM üçüncü gemimiz Badr'in Pakistan Deniz Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkını muhabbetle selamlıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Recep Tayyip Erdoğan

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