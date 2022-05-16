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Son Dakika: Pınar Gültekin davasında istenen cezalar belli oldu

16.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) öldürülmesiyle ilgili 12. davada da nihai karar çıkmadı. Pınar'ı boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi ise mahkemece kabul edilmedi. Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu vahşete ilişkin tüm detaylar

Son dakika haberine göre Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde 12. dava bugün görüldü. Davada nihai karar çıkmazken, Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi ise mahkemece kabul edilmedi.

SAVCI, İKİ KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'nci duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti.

Mütalaada Eda Karagün, Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı'nın da suç delillerini gizlemek ve yok etme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi, duruşma 20 Haziran'a ertelendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pınar Gültekin Muğla Cemal Metin Avcı
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