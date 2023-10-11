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  4. Son dakika | Putin'den ABD'ye 'donanma' tepkisi! "Tansiyonu yükseltiyor" dedi, net konuştu: Filistin devleti kurulmalı!

Son dakika | Putin'den ABD'ye 'donanma' tepkisi! "Tansiyonu yükseltiyor" dedi, net konuştu: Filistin devleti kurulmalı!

11.10.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin devletinin kurulmasının gereklilik olduğunu söyledi. ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Rus lider "ABD tansiyonu yükseltiyor" diye konuştu.

Son dakika | Putin'den ABD'ye 'donanma' tepkisi! "Tansiyonu yükseltiyor" dedi, net konuştu: Filistin devleti kurulmalı!

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizen Rus lider Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının belli bir kısmını askeri güç yardımıyla işgal etti. İsrail kurulurken bir Filistin devletinin kurulmasından da bahsedildi, ama bu hiç yapılmadı. Filistin devleti kurulmalı" dedi.

ABD'YE DONANMA TEPKİSİ: TANSİYONU YÜKSELTİYOR

ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Rus lider "ABD tansiyonu yükseltiyor" diye konuştu.

ABD

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