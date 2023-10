SON DAKİKA | Korkulan oluyor... 'ABD Özel Kuvvetleri hazır bekliyor' iddiası gündem sarstı! Filistin'e bir destek daha geldi: 'Geliyoruz! Hazır olun'

Son dakika: Hamas militanlarının İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirdiği ve aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan şok saldırının ardından bölgede tansiyon giderek tırmanıyor. Saldırı sonrası İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hava saldırısı sürdü. Hamas ise İsrail'in Aşkelon kentini çok sayıda roketle vurdu. ABD, savaş gemisini Akdeniz'e doğru yola çıkarırken; savaşın yayılmasından korkuluyor. Tüm dünya diken üstünde olanları takip ederken, İsrail Ordusu, Lübnan ve Suriye'den roketli saldırı olduğunu açıkladı. Öte yandan Gazze'ye yönelik kara harekatının her an başlayabileceği konuşulurken; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Şimdi tam taarruza geçiyoruz." diye konuştu. Gazze'de İslam Üniversitesi'nin vurulduğu anların görüntüleri paylaşıldı.

"ABD ÖZEL KUVVETLERİ 'HAZIR' BEKLİYOR" İDDİASI

ABD'li yayın organı The Messenger, ABD özel kuvvetlerinin İsrail'e yardım etmek için yakındaki bir Avrupa ülkesinde hazır bekletildiğini öne sürdü. The Messenger'ın iddiasına göre İsrail'e gidecek özel kuvvetler arasında daha önce rehine krizlerinde görev alan Delta Force ve SEAL Team Six yer alıyor.

"ABD, ÇATIŞMALARA MÜDAHİL OLURSA İSRAİL'E KARŞI SAVAŞA HAZIRIZ"

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Al-Masirah" televizyonuna konuştu.

Cihat ve direniş ekseninde ellerinden geleni yapmak için Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Husi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde füze, insansız hava araçları ve askeri seçenekler düzeyinde her şeyle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını söyledi.

İSRAİL VE FİLİSTİN'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanlarında can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1055'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 bin 184 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği operasyonda ve Gazze'den atılan roketlerde 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşte dakika dakika İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeler;