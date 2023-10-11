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Son dakika | Erdoğan'dan yerel seçimler için İstanbul ve Ankara vurgusu! "Sürprizler yaşadık, bu sefer onlara yaşatacağız"

11.10.2023 12:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimlerini işaret ederken Ankara ve İstanbul vurgusuyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yerel seçimlere ilişkin "Sürprizler yaşadık" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki seçimlerde her şeyi olması gerektiği şekilde yaparak sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz" mesajını verdi.

Son dakika | Erdoğan'dan yerel seçimler için İstanbul ve Ankara vurgusu! "Sürprizler yaşadık, bu sefer onlara yaşatacağız"

Son dakika haberi: TBMM'de yeni yasama yılının ilk AK Parti grup toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar veriyor.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAPISI AÇIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak ve gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.

"KİMSE TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEK ZORUNDA OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

  • Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet bu son hezeyanının bedelini inşallah 2024 Mart seçimlerinde de ödeyecek. Anadolu insanının ferasetinden nasibini almamış olanlar suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye kalkıyor. Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan gazi Meclisimize hürmetsizlik ediyorlar. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Seçimden sonra olup bitenleri, koltuk kavgalarını, kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle duruma düşürmesin.
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"GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

  • Geçtiğimiz hafta 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizi yaptık. Hemen ardından yaptığımız MKYK toplantımızda MYK'mızı da oluşturduk. İnşallah 2024 seçimlerine bu MKYK ve MYK'mızla birlikte hazırlanacağız. Olağan kongremizde ise genel merkez yönetimimizi performans ve temsil odaklı bir anlayışla elbette tekrar gözden geçireceğiz. En önemli kriterin mart ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde elde edilecek sonuçlar olduğunu belirtmek istiyorum.

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'İSTANBUL VE ANKARA' MESAJI

  • İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerde milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak duraksamak yok. Adım atılmadık vatan toprağı bırakmayacağız. Unutmayın, bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır. Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarıya karşı farklı bir duruş ve söylem sergiliyorlardı. Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörlerine kimin bineceği vardı.

"SÜRPRİZİ KARŞIMIZDAKİLERE YAŞATMAK İSTİYORUZ"

  • Belediye başkanlığı seçimlerinde sürprizler yaşadık. Önümüzdeki seçimlerde her şeyi olması gerektiği şekilde yaparak sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz. Önümüzdeki süreci önce ülkem, önce memleketim, önce partim anlayışıyla yürütürsek hep birlikte Allah'ın izniyle kazanırız.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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