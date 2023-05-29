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  4. Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü! Kritik 'yeni dönem' vurgusu

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü! Kritik 'yeni dönem' vurgusu

29.05.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kalındı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü! Kritik 'yeni dönem' vurgusu

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı. (AA)

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