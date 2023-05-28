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Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde! İkinci tur seçimleri dünya basınına böyle yansıdı...

28.05.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine kitlenmiş durumdayken dünya basını da gözünü Türkiye'deki ikinci tur seçimlerine çevirdi. Gelişmeleri anlık olarak aktaran birçok uluslararası basın organı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel zaferini okurlarına bu şekilde duyurdu...

Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde! İkinci tur seçimleri dünya basınına böyle yansıdı...

Sandıkların %96'sının açıldığı ikinci tur seçimlerinde Türkiye nefesini tutmuş durumda. Uluslararası basın da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarışı yakından takip etti.

İşte dünya basınından bazı başlıklar:

Fransız Le Parisien:

Erdoğan, yirmi yıl iktidarda kaldıktan sonra yeniden cumhurbaşkanı seçilmeye hazırlanıyor.

AA-20230528-31264471-31264464-TURKIYE_GENELINDE_OY_VERME_ISLEMI_SONA_ERDI

Hollanda merkezli BNO News:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidardaki 20 yılını uzatarak yeniden seçildi

Fransız Le Figaro:

Oyların yarısından fazlasında Erdoğan önde

Alarabiya News:

Türkiye'de Erdoğan hem devlet hem de muhalefet medyasında oy sayımında önde

AA-20230528-31264471-31264460-TURKIYE_GENELINDE_OY_VERME_ISLEMI_SONA_ERDI

Daily Mail:

Türkiye'de Erdoğan yeniden seçilme yolunda: Strongman, oyların neredeyse yarısının sayılmasıyla tarihi ikinci turda az farkla önde gidiyor

AA-20230528-31264471-31264458-TURKIYE_GENELINDE_OY_VERME_ISLEMI_SONA_ERDI

Euronews:

Erdoğan tarihi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde

ABC News:

Türk haber ajanslarından alınan resmi olmayan ilk sonuçlar, ülkenin uzun süredir lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 88'ini sayarak önde olduğunu gösterdi


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