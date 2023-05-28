Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde! İkinci tur seçimleri dünya basınına böyle yansıdı...

Sandıkların %96'sının açıldığı ikinci tur seçimlerinde Türkiye nefesini tutmuş durumda. Uluslararası basın da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarışı yakından takip etti.
İşte dünya basınından bazı başlıklar:
Erdoğan, yirmi yıl iktidarda kaldıktan sonra yeniden cumhurbaşkanı seçilmeye hazırlanıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidardaki 20 yılını uzatarak yeniden seçildi
Oyların yarısından fazlasında Erdoğan önde
Türkiye'de Erdoğan hem devlet hem de muhalefet medyasında oy sayımında önde
Türkiye'de Erdoğan yeniden seçilme yolunda: Strongman, oyların neredeyse yarısının sayılmasıyla tarihi ikinci turda az farkla önde gidiyor
Erdoğan tarihi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde
Türk haber ajanslarından alınan resmi olmayan ilk sonuçlar, ülkenin uzun süredir lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 88'ini sayarak önde olduğunu gösterdi