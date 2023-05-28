Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde! İkinci tur seçimleri dünya basınına böyle yansıdı...

Sandıkların %96'sının açıldığı ikinci tur seçimlerinde Türkiye nefesini tutmuş durumda. Uluslararası basın da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarışı yakından takip etti.

İşte dünya basınından bazı başlıklar:

Fransız Le Parisien:

Erdoğan, yirmi yıl iktidarda kaldıktan sonra yeniden cumhurbaşkanı seçilmeye hazırlanıyor.

Hollanda merkezli BNO News:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidardaki 20 yılını uzatarak yeniden seçildi

Fransız Le Figaro:

Oyların yarısından fazlasında Erdoğan önde

Alarabiya News:

Türkiye'de Erdoğan hem devlet hem de muhalefet medyasında oy sayımında önde

Daily Mail:

Türkiye'de Erdoğan yeniden seçilme yolunda: Strongman, oyların neredeyse yarısının sayılmasıyla tarihi ikinci turda az farkla önde gidiyor

Euronews:

Erdoğan tarihi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde

ABC News:

Türk haber ajanslarından alınan resmi olmayan ilk sonuçlar, ülkenin uzun süredir lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 88'ini sayarak önde olduğunu gösterdi



