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  4. Son dakika: Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!

Son dakika: Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!

09.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna krizini görüştü.

Son dakika: Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesinde Karadeniz kıyılarında Montrö sözleşmesine bağlı kalınmasının önemin vurguladı.

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ABD KARADENİZ'E SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafının gündemde olduğu dönemde, ABD’nin iki savaş gemisinin gelecek hafta Karadeniz’e çıkacağı açıklanmıştı.

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Son Dakika: ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulunduSon Dakika: ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulundu

GÜNDEMLERİNDE AŞI DA VARDI

Öte yandan iki lider Rusya'nın Sputnik aşısının ortak üretimine ilişkin de görüşme yaptı.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri’nde. Amerikan basını Pentagon’un Karadeniz’e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan

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