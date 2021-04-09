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  4. Son Dakika: ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulundu

Son Dakika: ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulundu

09.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, 2 savaş gemisinin Boğazlardan Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu.

Son Dakika: ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulundu

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri’nde. Amerikan basını Pentagon’un Karadeniz’e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu.

ABD’nin iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye’ye bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.


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