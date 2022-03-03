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SON DAKİKA | Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

03.03.2022 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den önemli bir açıklama geldi. Rusya'nın daha önce hayatını kaybeden Rus askeri sayısını 498 olarak açıklamasının ardından Zelenskiy, 1 haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Rus ve Ukraynalı heyetlerin dün 2. kez bir araya gelmesi bekleniyordu. Son olarak görüşme bu sabaha kaldı, ana gündem ise ateşkes. İşte son dakika gelişmesinin detayları..

SON DAKİKA | Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 8. gününde! Gün geçtikçe şiddetlenirken birbiri ardına önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısı 498 olarak açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya ve Ukraynalı heyetlerin dün bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyordu. Son gelen bilgilere göre görüşme bu sabah yapılacak. Rus basınına göre ise toplantı, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı sarayda olacak. Ayrıca Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmesinin ardından Pentagon gerçekleştireceği füze tatbikatını erteledi. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri...

02:24

ZELENSKİY: YAKLAŞIK 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

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01:30

ABD'DEN UKRAYNA ORDUSUNA YÜZLERCE STINGER FÜZESİ

ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti. Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti.

00:36

"YAPTIRIMLAR S-400 TEDARİKİMİZE ENGEL DEĞİL"

Rusya’nın Hindistan’da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan’a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.

00:24

ABD'DEN RUSYA KARARI

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

23:23

PENTAGON DUYURDU! TATBİKAT ERTELENDİ

Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Putin’in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD’nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti.

"BU KARARI KOLAY ALMADIK"

Kirby, şunları söyledi:

"Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık."

ABD’nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.

22:30

"ISINMA PROBLEMİ YAŞANABİLİR"

Ukraynalı yetkili, tren istasyonunun yakınında roket patlaması sonrasında Kiev'in bazı kısımlarının ısınma problemi yaşayabileceğini söyledi.

22.08

MACRON: RUS GÜÇLERİ BOMBALIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan Macron, "Rusya ile savaşta değiliz" dedi. Öte yandan Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa’nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.

22:00

UKRAYNA'DAN RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Rusya'yla görüşecek heyetin görüşmeler için ayrıldığını belirtti.

21:57

DÖRT RUS SAVAŞ JETİ İSVEÇ HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti. Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti. Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

21:43

ABD'DEN RUSYA VE BELARUS'A YENİ SAVUNMA YAPTIRIMLARI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı. ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.

21:30

SİRENLERİN ARDINDAN PATLAMA SESİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Kiev Demiryolu İstasyonu yakınında güçlü bir patlama olduğunu söyledi. Tren istasyonu civarının füzeyle vurulduğu öğrenildi. Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

20:43

UKRAYNA: 7 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Bugüne kadar 7 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Yüzlerce Rus askeri esir alındı.

20:30

ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI

Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi. Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

20:21

MALTA RUSYA VE BELARUS VATANDAŞLARININ YATIRIM KARŞILIĞINDA İKAMET VE VATANDAŞLIK PROGRAMINI ASKIYA ALDI

Malta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Rusya ve Belarus vatandaşlarının, yatırım karşılığında ikamet ve vatandaşlık programını askıya aldığını bildirdi.

20:00

BM'DEN RUSYA'YA KINAMA

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 7’inci gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’yı kınadı. BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken, 35 ülke ise çekimser kaldı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “hayır” oyu verdi. Oylamanın sonucu Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.

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19:53

RUSYA: 498 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 498 Rus askeri öldürüldü, 1.597 Rus askeri de yaralandı. 1.533 hedef vuruldu.


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