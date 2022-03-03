SON DAKİKA | Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 8. gününde! Gün geçtikçe şiddetlenirken birbiri ardına önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısı 498 olarak açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya ve Ukraynalı heyetlerin dün bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyordu. Son gelen bilgilere göre görüşme bu sabah yapılacak. Rus basınına göre ise toplantı, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı sarayda olacak. Ayrıca Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmesinin ardından Pentagon gerçekleştireceği füze tatbikatını erteledi. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri...
02:24
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
01:30
ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti. Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti.
00:36
Rusya’nın Hindistan’da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan’a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.
00:24
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.
23:23
Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.
Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Putin’in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD’nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti.
"BU KARARI KOLAY ALMADIK"
Kirby, şunları söyledi:
"Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık."
ABD’nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.
22:30
Ukraynalı yetkili, tren istasyonunun yakınında roket patlaması sonrasında Kiev'in bazı kısımlarının ısınma problemi yaşayabileceğini söyledi.
22.08
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan Macron, "Rusya ile savaşta değiliz" dedi. Öte yandan Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa’nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.
22:00
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Rusya'yla görüşecek heyetin görüşmeler için ayrıldığını belirtti.
21:57
İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti. Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti. Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.
21:43
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı. ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.
21:30
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Kiev Demiryolu İstasyonu yakınında güçlü bir patlama olduğunu söyledi. Tren istasyonu civarının füzeyle vurulduğu öğrenildi. Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
20:43
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Bugüne kadar 7 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Yüzlerce Rus askeri esir alındı.
20:30
Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi. Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.
20:21
Malta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Rusya ve Belarus vatandaşlarının, yatırım karşılığında ikamet ve vatandaşlık programını askıya aldığını bildirdi.
20:00
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 7’inci gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’yı kınadı. BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken, 35 ülke ise çekimser kaldı. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “hayır” oyu verdi. Oylamanın sonucu Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.
19:53
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 498 Rus askeri öldürüldü, 1.597 Rus askeri de yaralandı. 1.533 hedef vuruldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum