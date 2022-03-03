SON DAKİKA | Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Son dakika: Rusya 'nın Ukrayna 'ya yönelik askeri müdahalesi 8. gününde! Gün geçtikçe şiddetlenirken birbiri ardına önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısı 498 olarak açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya ve Ukraynalı heyetlerin dün bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyordu. Son gelen bilgilere göre görüşme bu sabah yapılacak. Rus basınına göre ise toplantı, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı sarayda olacak. Ayrıca Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmesinin ardından Pentagon gerçekleştireceği füze tatbikatını erteledi. İşte Rusya’nın Ukrayna saldırısında saat saat son dakika haberleri...

ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti. Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti.

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PENTAGON DUYURDU! TATBİKAT ERTELENDİ

Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Putin’in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD’nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti.

"BU KARARI KOLAY ALMADIK"

Kirby, şunları söyledi:

"Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık."

ABD’nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.