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Son dakika: Rusya Devlet Başkan Putin'den önemli açıklamalar

03.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaleye ilişkin konuşan Putin, "Askerlerimiz 8 yıldır güçlendirilen savunmayı kırdı." dedi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Rusya Devlet Başkan Putin'den önemli açıklamalar

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ben bu dünyanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Rusya ve Ukrayna halkları ise tek bir halktır. Biz ağır topları, füzeleri de kullandıklarını da biliyoruz. Biz bu güçlerle aşırıcılarla savaşıyoruz. İnsanları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Yabacınların tahliyesi için insanı koridor açıyoruz.

"8 YILDIR GÜÇLENDİRİLEN SAVUNMAYI KIRDIK"

Askerlerimiz 8 yıldır güçlendirilen savunmayı kırdı. Askerlerimiz meskun mahalleri ve sivilleri korumaya devam ediyor. Evet kayıplarımız var. Rusya'nın güvenliği için hayatını kaybeden ve yaralananlar var.

Ukrayna'daki askerlerimiz Rusya için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ukrayna'yı Nazi'lerden arındırmak için oradalar. Şu an operasyon plana göre devam ediyor. Hedeflerimiz başarılı bir şekilde devam ediyor."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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