Son dakika: Rusya'dan özeleştiri gibi 'seferberlik' açıklaması! Gürcistan sınırındaki hareketlilik dikkat çekti

Son dakika: Rusya'da alınan 'kısmi seferbelik' kararıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. On binlerce Rusya vatandaşının askere alınmasının önü açan karar sonrası ülkeden ayrılanların sayısı dikkat çekmişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, kısmi seferberlik kapsamında yedek güçlerin seferber edilmesi sırasında hatalar yapıldığını kabul etti.

SON DAKİKA | PESKOV: UMUYORUZ TÜM HATALAR DÜZELTİLİR

Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

"Gerçekten de seferberlik kararnamesinin ihlal edildiği durumlar var. Bazı bölgelerde valiler durumu düzeltmek için aktif olarak çalışıyor. Umuyoruz... tüm hatalar düzeltilir."

Moskova'nın askere alınmaya uygun Rus erkeklerin ülkeyi terk etmesini engellemeye yönelik bir karar alıp almayacağı konusunda ise Peskov, sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

SINIRDAKİ ASKERİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan yabancı basında Gürcistan'da yaşanan askeri hareketlilikle ilgili yapılan haberler dikkat çekti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde Rus askerlerinin kapatılması gündem de olan Gürcistan sınırına doğru hareket ettiği görüldü.



