Son dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Rusya'da gerilim tırmanıyor! Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kısmi askeri seferberlik' ilan etmesi sonucu sınır kapılarında yoğunluk oluşmuş, vatandaşlar kaçacak yer aramaya başlamıştı. Kadınlar kocalarını askerer göndermemek için evde kol, bacak kırma gibi yöntemleri araştırmaya başlarken yaşanan karışıklıklara son olarak İzhevsk'te bir okula silahlı saldırı eklendi.

OKUL ÇEVRESİ KUŞATMA ALTINA ALINDI

Rus haber ajansı TASS saldırganın 6 kişiyi öldürdüğünü, 20 kişiyi yaraladığını duyurdu. Kurbanlar arasında çocukların da olduğu öğrenildi.

Udmurtia Valisi Alexander Brechalov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada No. 88 isimli okula vardığını ve güvenlik güçleri ile ambulansların okul çevresinde hazır bulunduğunu söyledi.

Yetkililer saldırgan cansız bedeninin polis tarafından bulunduğunu belirtti. Saldırganın intihar ettiği düşünülüyor.

Öte yandan saldırganın siyah giyimli olduğu bildirildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan silahlı saldırının meydana geldiği okuldan ilk görüntüler de geldi.

Görüntülerde okulda panik yaşandığı ve çocukların apar topar bina dışına çıkarıldığı görülüyor.

(Reuters)

