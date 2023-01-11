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  4. Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, 'A takımı'nı sahaya sürdü! Ukrayna'daki savaştan artık o isim sorumlu olacak

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, 'A takımı'nı sahaya sürdü! Ukrayna'daki savaştan artık o isim sorumlu olacak

11.01.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Birinci yılına yaklaşan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, 'A takımı'nı sahaya sürdü! Ukrayna'daki savaştan artık o isim sorumlu olacak

Son dakika haberi: Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

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SERGEY SUROVİKİN'İN GÖREVİ DE DEĞİŞTİ

Gerasimov'un Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Müşterek Askeri Kuvvetlerin önceki komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedildi.

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Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim'in de Gerasimov'un yardımcıları olarak atandıkları bildirildi.

SEVİYE YÜKSELTİLDİ

Özel askeri operasyondan sorumlu komuta kademesindeki seviyenin, operasyon kapsamında yürütülen görevlerin genişletilmesi nedeniyle yükseltildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Değişiklikler, Rus ordusunun birimleri arasındaki etkileşiminin daha yakın bir şekilde organize edilmesi, her türlü desteğin kalitesinde ve birliklerin yönetiminin etkinliğindeki artışla da ilgilidir." ifadesine yer verildi. (AA)

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Rusya Ukrayna savaş

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