Son dakika: ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi! Aralarında Patriot sistemleri de var... İlk kez gönderilecek

Son dakika haberine göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1'inci yılına yaklaşırken Washington yönetiminden kritik bir hamle geldi. ABD'nin, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı bildirildi.
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