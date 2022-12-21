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Son dakika: ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi! Aralarında Patriot sistemleri de var... İlk kez gönderilecek

21.12.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1'inci yılına yaklaşırken Washington yönetiminden kritik bir hamle geldi. ABD'nin, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı bildirildi.

Son dakika: ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi! Aralarında Patriot sistemleri de var... İlk kez gönderilecek

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya Ukrayna abd patriot

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